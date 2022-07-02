В Екатеринбурге задержали рецидивиста, обокравшего воспитателя детского сада

Росгвардейцы приехали к детскому саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские и Росгвардия задержали мужчину из Шадринска, который украл кошелек у воспитательницы. К тому же, 51-летний мужчина оказался рецидивистом, который был объявлен в федеральный розыск. О этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, а также в областном управлении Росгвардии.

- Сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на в детском садике на Агрономической. Они приехали в учреждение и задержали мужчину, которого подозревали в краже кошелька с у воспитательницы. На записи с камер видеонаблюдения было установлено, что он причастен к краже, - комментируют произошедшее в Росгвардии.

Правоохранители выяснили, что мужчина с ноября прошлого года числится в федеральном розыске за уклонение от отбывания ограничения свободы. Росгвардейцы увезли воришку в ближайший отдел полиции. На рецидивиста было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сотрудники полиции передадут задержанного мужчину коллегам из Курганской области.