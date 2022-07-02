Первые июльские выходные в Свердловской области будут жаркими

В выходные столбики термометра поднимутся до + 24 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в эти выходные будет по-летнему тепло. В регионе ожидается потепление до +24 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Уралгидрометцентра.

Так, в субботу 2 июля на территории области температура воздуха днем будет от +19 до +24 градусов. Местами ожидается небольшой дождь, при этом, будет лишь небольшой Северо-Западный ветер до 9 метров в секунду. В воскресенье, 3 июля в регионе ночью будет от +7 до + 12 градусов ночью. А днем будет облачно и потеплеет до + 18..+23. Также синоптики не исключают кратковременные дожди.

В Екатеринбурге в субботу, 2 июля днем будет облачно и без осадков. Столбики термометра поднимутся до + 21..+23 градусов. А вот в воскресенье, 3 июля екатеринбуржцам обещают кратковременные дожди. В то же время, ночью будет до +12 градусов. Зато днем воздух прогреется до + 23. При этом, будет Северо-Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду.

Начало рабочей недели также будет теплым. В Екатеринбурге и Свердловской области днем, 4 июля воздух прогреется от + 16 до + 18 градусов. Дождя в этот день не обещают.