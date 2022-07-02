Полицейские приехали к скандально известному бару в центре Екатеринбурга

Посетители заведения вели себя мирно. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге, ночью 2 июля сотрудники полиции приехали к скандально известному бару «Че почем», который находится по адресу Тургенева, 1. Заведение, которое прославилось конфликтами между посетителями теперь на контроле у ППС. Патрульный автомобиль стоял напротив входа в бар. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили очевидцы.

- Полицейские не заходят в сам бар, они просто следят за порядком у заведения. Пока что здесь все спокойно, никто между собой не ругался. Посетители тоже ведут себя небуйно, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из посетительниц.

Жители центра не раз становились свидетелями конфликта между посетителями. Фото: читатель «КП»

В УМВД по Екатеринбургу рассказали об итогах рейда. Как сообщается, минувшей ночью в баре не было ни одного несовершеннолетнего посетителя.

- Для проверки в отдел полиции № 1 Кировского района доставили 50 граждан, в том числе 7 иностранцев. В отношении 14 лиц составлены административные протоколы: за мелкое хулиганство — 12, за распитие алкоголя в общественном месте. Один водитель был привлечен за вождение в состоянии опьянения. Пять человек были задержаны в административном порядке. Кроме того, полицейские задержали подозреваемого в краже, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, екатеринбуржцы неоднократно жаловались на большое количество пьяных посетителей на улице Тургенева. Так, 19 июня у бара «Че почем» подралась толпа мужчин. Как рассказали очевидцы, полицейские приехали на место происшествия, а затем доставили частников конфликта в территориальный отдел полиции. Выяснилось, что подравшиеся мужчины не имеют друг к другу претензий.