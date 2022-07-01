В Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания загорелся дом

По данному инциденту проводится проверка. Фото: ОНДиПР Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле произошел пожар. Как сообщает Отдел нормативно-технического и перспективного развития пожарной безопасности города, инцидент произошел накануне в 17:36 в садовом товариществе «Елочка-1».

- Хозяев на момент возникновения пожара дома не было. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарную охрану, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, огонь, который распространился на площади 50 квадратных метров, мог возникнуть из-за короткого замыкания в электропроводке. По данному инциденту проводится проверка, информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Первоуральске из горящей многоэтажки на улице Комсомольская эвакуировались двое жильцов, в том числе один ребенок. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 1 июля в 19:30.