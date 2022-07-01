В Нижнем Тагиле началась реставрация памятника конструктивизма

На реставрацию памятника было выделено 73 миллиона рублей. Фото: скрин с видео Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле началась реставрация Дома дирекции Уралвагонзавода. По словам мэра города Владислава Пинаева, здание было построено в 1936 году и является памятником конструктивизма.

- Вместе с жителями долго шли к ремонту. Статус здания накладывает множество ограничений. Аналогов такому проекту ни в городе, ни в регионе еще не было. Конечно, возникают вопросы, в том числе по остеклению балконов. Будем решать вместе с собственниками, - написал глава Нижнего Тагила.

На реставрацию памятника было выделено 73 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.