В Екатеринбурге спасатель вытащил котенка, застрявшего в трубе

Пушистик провалился на дно этого рулона и смог выбраться. Фото: сообщество "ЗооСпас"

В Екатеринбурге местная жительница, проходя мимо чужого гаража, услышала писк котенка. Под воротами она нашла лазейку, через которую пушистик залез внутрь. Женщина также заметила корм рядом с щелью, но он был несколько дней не тронут, таким образом екатеринбурженка сделала вывод, что животное застряло.

Специалист тоже приехал на место с экипировкой. Фото: сообщество "ЗооСпас"

- Ирина смогла совершить буквально невероятное - каким-то образом отыскала телефон владельца этого гаража и дозвонилась до него. Он назначил время, когда приедет отпереть ворота, - рассказал спасатель «ЗооСпас».

Специалист тоже приехал на место с экипировкой. Когда двери были открыты, спасатель зашел внутрь, но не сразу смог найти котенка.

- В углу вертикально стоят два высоких рулона. На всякий случай заглядываю с фонариком в один из них - снизу на меня смотрит беленький котенок! – пишет специалист.

Животное просидело там несколько дней. Фото: сообщество "ЗооСпас"

Оказалось, что пушистик провалился на дно этого рулона и не смог выбраться. Уходя, присутствующие положили все рулоны горизонтально, чтобы никто из животных не пострадал. Сейчас спасенный котенок в безопасности.