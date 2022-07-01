Также к проверке присоединятся сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области проверит мэрию Тугулымского района после отмены автобусов. Местные жители жалуются на ненадлежащее транспортное обслуживание, кроме того, некоторые работники АТП не получали вовремя зарплату. Также к проверке присоединятся сотрудники ГИБДД.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку деятельности администрации по организации транспортного обслуживания населения в связи с приостановкой городского и пригородного сообщения движения общественного транспорта в Тугулымском городском округе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом известно, что в мае этого года директор МУП «Автоперевозки» был привлечен к ответственности за невыплату зарплаты своим сотрудникам, его оштрафовали на 50 тысяч рублей. А по результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками автотранспортного предприятия погашена.