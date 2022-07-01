В Первоуральске из горящей многоэтажки выбежали люди

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске из горящей многоэтажки на улице Комсомольская эвакуировались двое жильцов, в том числе один ребенок. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 1 июля в 19:30.

- На площади двух квадратных метров повреждено домашнее имущество на балконе квартиры, расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и десять спасателей, которые потушили огонь в 19:38, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 20:00. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле потушили огонь в частном доме, который находится в коллективном саду. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую 7 июня в 18:37.