Сотрудники ГИБДД будут эвакуировать все транспортные средства. Фото: ОГИБДД МО МВД России "Верхнесалдинский"
В Верхней Салде перекроют дороги из-за велопробега. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России "Верхнесалдинский", ограничения продлятся в субботу, 2 июля, с 7:00 до 13:00 и коснутся участков дорог:
- объездная дорога ВСМПО от улицы Парковая до ул. 25 Октября;
- улица Энгельса от 25 Октября до ул. К. Либкнехта;
- улица Карла Либкнехта от Энгельса до объездной дороги ВСМПО
- улица Ленина от улицы Энгельса до ул. Парковая
- улица Парковая от ул. Сабурова до ул. К. Либкнехта
Также с 13:00 до 20:00 будет перекрыт участок улицы Парковая от улицы Энгельса до улицы Ленина. В этот день сотрудники ГИБДД будут эвакуировать утром с маршрута велопробега все транспортные средства.