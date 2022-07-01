Сотрудники ГИБДД будут эвакуировать все транспортные средства. Фото: ОГИБДД МО МВД России "Верхнесалдинский"

В Верхней Салде перекроют дороги из-за велопробега. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России "Верхнесалдинский", ограничения продлятся в субботу, 2 июля, с 7:00 до 13:00 и коснутся участков дорог:

- объездная дорога ВСМПО от улицы Парковая до ул. 25 Октября;

- улица Энгельса от 25 Октября до ул. К. Либкнехта;

- улица Карла Либкнехта от Энгельса до объездной дороги ВСМПО

- улица Ленина от улицы Энгельса до ул. Парковая

- улица Парковая от ул. Сабурова до ул. К. Либкнехта

Также с 13:00 до 20:00 будет перекрыт участок улицы Парковая от улицы Энгельса до улицы Ленина. В этот день сотрудники ГИБДД будут эвакуировать утром с маршрута велопробега все транспортные средства.