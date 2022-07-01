Ремонтируемый участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» открыли с опережением срока

Планировалось, что объект сдадут в середине августа, однако работы удалось завершить на полтора месяца раньше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» приняли в эксплуатацию с опережением срока. На отрезке с 18 по 23 километр дорожники проводили работы по устройству слоев износа, в этом месте обновили асфальт из-за образовавшейся колеи.

- Для удобства автомобилистов график работы был составлен с учетом маятниковой миграции: в будни движение ограничивали с утра до вечера, в пятницу и воскресенье - до обеда, в субботу дорожники выходили на объект после обеда, чтобы могли выехать дачники, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

Планировалось, что объект сдадут в середине августа, однако работы удалось завершить на полтора месяца раньше.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле мэрия дала разрешение на вырубку больше тысячи деревьев ради строительства дороги в поселок Ольховка. Заниматься ликвидацией зеленых насаждений будет «Служба заказчика городского хозяйства».