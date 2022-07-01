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Общество1 июля 2022 15:00

Выпускной УрФУ посетит Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области пожмет руку 100 лучшим студентам
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Церемония для 6000 студентов состоится завтра.

Церемония для 6000 студентов состоится завтра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускной Уральского Федерального университета посетит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По данным пресс-службы образовательного учреждения, глава региона вместе с ректором Виктором Кокшаровым пожмут руку ста лучшим студентам 2022 года.

- Церемония для 6000 студентов состоится завтра на университетской площади. Впервые с 2019 года — без антиковидных ограничений, - рассказали в УрФУ.

Напомним, что в 2021 году выпускной Уральского Федерального прошел 26 июня. В 2020 году выпускникам менее повезло, для них праздник проходил в онлайн режиме. Его доверили вести известному телеведущему Ивану Урганту, который находился в Москве. Его соведущим в Екатеринбурге стал Евгений Захаров, за плечами которого не одна выпускная церемония университета.