Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 14:53

В Екатеринбурге на экстремала, прыгнувшего в Исеть с моста на Плотинке, составили протокол

В полиции посчитали, что молодой человек нарушает общественный порядок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Полицейских побеспокоило и то, что поведение экстремала было опасным как для него самого, так и для прохожих

Полицейских побеспокоило и то, что поведение экстремала было опасным как для него самого, так и для прохожих

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге на молодого человека, который несколько раз прыгал с моста на Плотинке в Исеть, составили административный протокол за нарушение общественного порядка.

- Молодой человек, находясь на плотине Городского пруда, совершил прыжок в воду с высоты нескольких метров. Видеозапись его поступка имела общественный резонанс, при этом вызвав неоднозначные комментарии общественности, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейских побеспокоило и то, что поведение экстремала было опасным как для него самого, так и для прохожих, среди которых были и дети.

- Малейшая ошибка при выполнении трюка могла привести к серьезной травме и даже гибели на глазах прохожих, среди которых были и несовершеннолетние. Кроме того, в месте проведения экстремальной съемки отсутствовали спасатели, - отметили в полиции.