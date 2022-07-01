В Екатеринбурге на экстремала, прыгнувшего в Исеть с моста на Плотинке, составили протокол

Полицейских побеспокоило и то, что поведение экстремала было опасным как для него самого, так и для прохожих Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге на молодого человека, который несколько раз прыгал с моста на Плотинке в Исеть, составили административный протокол за нарушение общественного порядка.

- Молодой человек, находясь на плотине Городского пруда, совершил прыжок в воду с высоты нескольких метров. Видеозапись его поступка имела общественный резонанс, при этом вызвав неоднозначные комментарии общественности, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейских побеспокоило и то, что поведение экстремала было опасным как для него самого, так и для прохожих, среди которых были и дети.

- Малейшая ошибка при выполнении трюка могла привести к серьезной травме и даже гибели на глазах прохожих, среди которых были и несовершеннолетние. Кроме того, в месте проведения экстремальной съемки отсутствовали спасатели, - отметили в полиции.