В Верхней Пышме задержали серийного вора велосипедов

Мужчина заходил в подъезды вместе с жильцами, обходил все этажи и присматривал велосипеды, закрепленные тросиками. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме задержали серийного вора, который похитил больше 15 велосипедов. Награбленное он продавал в Екатеринбурге. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- Подозреваемым оказался местный житель 1992 года рождения, ранее неоднократно судим за имущественные преступления, - говорится в сообщении.

Мужчина уже признался в содеянном. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

Стражи порядка установили, что 30-летний мужчина украл четыре велосипеда из многоквартирного дома № 2А на улице Уральских Рабочих. Мужчина уже признался в содеянном. Он рассказал, что пошел на кражи, потому что у него не было никакого заработка.

Подозреваемый знал, что многие горожане оставляют свои велосипеды в подъездах и общественных местах и ему не будет нетрудно выкрасть их. Мужчина заходил в подъезды вместе с жильцами, обходил все этажи и присматривал велосипеды, закрепленные тросиками. Затем он перекусывал их специальным инструментом. На мужчину завели уголовное дело.