Наташа Королева подхватила вирус перед концертом на Дне города в Березовском

Певица пожелала своим подписчикам беречь свое здоровье Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда российской эстрады Наташа Королева подхватила вирус перед выступлением на Дне города в Березовском. Об этом звезда российской эстрады рассказала своим подписчикам.

- Закон подлости. В такую жарищу где-то подхватила вирус, - рассказала подписчиком певица в своих соуиальных сетях. - Сейчас своим экспресс-методом маслом чайного дерева пытаюсь улучшить состояние. Делаю ингаляции. Верю что все будет отлично. Не раз это средство меня выручало. Потому что завтра будет выступление на «Манежке», а послезавтра меня ждет город Березовский на Дне города. И я, конечно, должна быть в хорошем состоянии.

Певица также пожелала своим подписчикам беречь свое здоровье.

Выступление Наташи Королевой пройдет на Торговой площади в 22:00.