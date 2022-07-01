Осужденный за смертельное ДТП уральский следователь будет отбывать наказание в Коми

Роковое столкновение произошло в октябре 2019 года. Фото: Илья Онышко

Бывший следователь отдела полиции Верхней Салды Илья Онышко будет отбывать наказание в колонии-поселении ИК-42 республики Коми. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил сам осужденный. В октябре 2019 года Онышко сбил двух человек по пути с работы. Распивающие спиртное мужчина и женщина сидели посреди проезжей части. Илья остановился и вызвал скорую помощь, но позже один из пострадавших скончался в больнице.

В конце прошлого года суд назначил Онышко наказание в виде двух лет лишения свободы. А позже Свердловский областной суд оставил вердикт без изменений. Примечательно, что ИК-42 находится в 1 500 километрах от Екатеринбурга. Осужденный будет добираться туда за свой счет.

- Почему меня отправляют так далеко? Сказали, что ближе не было. Из-за приговора меня не брали на работу. Мне что, идти воровать? На что жить то? Вчера у меня взяли отпечатки пальцев. В колонию я должен приехать до 9 июля, - рассказал «КП-Екатеринбург» Илья Онышко.

После рассмотрения апелляции Илью Онышко уволили из МВД по отрицательным мотивам.