В Каменске-Уральском 43-летняя женщина потеряла больше двух миллионов, поверив мошенникам

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Каменске-Уральском 43-летняя местная жительница поверила мошенникам и лишилась больше двух миллионов рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что еще в мае ей позвонил мужчина и объяснил ей, что неизвестные пытаются вывести деньги с ее счета.

- Женщину заверили, что необходимо положить сбережения на более «безопасный счёт». Доверившись, она сняла со своего вклада 650 тысяч рублей, в одном из павильонов приобрела сотовый телефон с новой сим – картой, далее через приложение зарегистрировала две банковские карты, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

После этого злоключения уралочки не закончились, на следующий день она отдала еще 600 тысяч по той же схеме, еще через несколько дней ее предупредили, что мошенники могут завладеть ее автомобилем. Окончательно сбитая с толку женщина поехала в салон, и продала свою иномарку за 750 тысяч.

Вырученные средства она также перевела на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».