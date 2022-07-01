В Екатеринбург привезли из Турции 1,5 тонны зараженных лимонов

На лимонах нашли красную померанцевую щитовку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург из Турции привезли 1,5 тонны опасных лимонов. Плоды были заражены карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В партии лимонов 1,5 тонны происхождением Турция обнаружен карантинный вредитель плодовых культур - красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell), - говорится в сообщении.

Щитовка в основном распространяется через посадочный материал. Зараженные плоды не представляют серьезной опасности, поэтому их допустили до прилавков Свердловской области.

Ранее, в апреле 2022 года, в Свердловскую область из ЮАР привезли три тонны зараженных лимонов. На них также нашли красную померанцевую щитовку. В мае в Екатеринбург привезли зараженную партию лимонов из Аргентины. В партии фруктов весом в 2,5 тонны обнаружили все того же карантинного вредителя.