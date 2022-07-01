Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 12:42

В Екатеринбург привезли из Турции 1,5 тонны зараженных лимонов

Их допустили до продажи на Урале
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
На лимонах нашли красную померанцевую щитовку

На лимонах нашли красную померанцевую щитовку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург из Турции привезли 1,5 тонны опасных лимонов. Плоды были заражены карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В партии лимонов 1,5 тонны происхождением Турция обнаружен карантинный вредитель плодовых культур - красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell), - говорится в сообщении.

Щитовка в основном распространяется через посадочный материал. Зараженные плоды не представляют серьезной опасности, поэтому их допустили до прилавков Свердловской области.

Ранее, в апреле 2022 года, в Свердловскую область из ЮАР привезли три тонны зараженных лимонов. На них также нашли красную померанцевую щитовку. В мае в Екатеринбург привезли зараженную партию лимонов из Аргентины. В партии фруктов весом в 2,5 тонны обнаружили все того же карантинного вредителя.