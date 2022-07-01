Перевозки пассажиров на СвЖД в июне выросли на 3,4%

Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 2,2 млн пассажиров (+2,2%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+7,5%). Пассажирооборот в июне 2022 года составил 751 млн пасс-км, что на 5,1% больше июня 2021 года.

За первое полугодие (январь-июнь) 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 13,2 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 9,8 млн пассажиров (+2,5%), в дальнем следовании – 3,4 млн (+10,1%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2022 года вырос на 9,1% и составил 3,6 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в июне 2022 года перевезено 103,4 млн пассажиров, что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 92,4 млн пассажиров (+5,6%), в дальнем следовании – 11 млн (+13,9%). Пассажирооборот в июне 2022 года составил 12,7 млрд пасс-км, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Всего за шесть месяцев 2022 года перевезено 531,4 млн пассажиров (+5,3% к январю-июню 2021 года), из них в дальнем следовании – почти 47 млн пассажиров (+11,7%), в пригородном сообщении –484,4 млн (+4,7%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2022 года вырос на 12,4% к уровню прошлого года и составил 51,8 млрд пасс-км.