Свердловские агропромышленники получат 4,2 млрд рублей

Также деньги потратят на реконструкцию объектов животноводства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агропромышленный комплекс Свердловской области получит от государства 4,2 миллиарда рублей в качестве поддержки. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на встрече с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

- Средства выделяются на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства, а также на субсидии сельхозпроизводителям, - заявил глава региона.

На Урале уже закончилась посевная. В этом году увеличили посев зерновых и масличных культур. Также положительная тенденция наблюдается в молочной продуктивности и птицеводстве яичного направления.

Ранее стало известно, что производители молока в Свердловской области получат дополнительную поддержку от государства. На субсидии им выделят 148 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Молочная субсидия вырастет на 50 копеек и составит 4,2 рубля на килограмм произведенного и реализованного товара. Всего в 2022 году на поддержку свердловских аграриев планировали потратить больше четырех миллиардов рублей.