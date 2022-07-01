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Общество1 июля 2022 11:49

В Нижнем Тагиле для строительства дороги на Ольховку вырубят более тысячи деревьев

Под снос пойдут березы, ели, сосны, осины
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Заниматься ликвидацией зеленых насаждений будет «Служба заказчика городского хозяйства»

Заниматься ликвидацией зеленых насаждений будет «Служба заказчика городского хозяйства»

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Нижнем Тагиле мэрия дала разрешение на вырубку больше тысячи деревьев ради строительства дороги в поселок Ольховка. Заниматься ликвидацией зеленых насаждений будет «Служба заказчика городского хозяйства».

Под снос пойдут березы, ели, сосны, осины, а также заросли самосевных деревьев, образующих единый сомкнутый полог общей площадью 15400 квадратных метров.

- «Служба заказчика городского хозяйства» должна выполнить утилизацию древесины и порубочных остатков в соответствии с требованиями законодательства, произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответствии с проектной документацией, - говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ построят центр водо-моторного спорта. Проект уже получил положительное заключение госэксперизы. Объект расположится на улице Отдыха, 109.