В Нижнем Тагиле для строительства дороги на Ольховку вырубят более тысячи деревьев

Заниматься ликвидацией зеленых насаждений будет «Служба заказчика городского хозяйства» Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Нижнем Тагиле мэрия дала разрешение на вырубку больше тысячи деревьев ради строительства дороги в поселок Ольховка. Заниматься ликвидацией зеленых насаждений будет «Служба заказчика городского хозяйства».

Под снос пойдут березы, ели, сосны, осины, а также заросли самосевных деревьев, образующих единый сомкнутый полог общей площадью 15400 квадратных метров.

- «Служба заказчика городского хозяйства» должна выполнить утилизацию древесины и порубочных остатков в соответствии с требованиями законодательства, произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответствии с проектной документацией, - говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.

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