Выставочные павильоны ИННОПРОМА 4 июля будут работать до 12.30

Выставка будет работать с 4 по 7 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы международной выставки ИННОПРОМ рассказали о том, как будет работать площадка в первый день - 4 июля.

- Выставочные павильоны будут работать с 09.00 до 12.30, - сообщают организаторы выставки. - После 12.00 организаторы приглашают всех участников и посетителей пройти на мероприятия деловой программы ИННОПРОМА в конгресс-центре выставочного комплекса.

Посещение выставки - бесплатное. Сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, как год назад, не надо.