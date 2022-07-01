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Общество1 июля 2022 11:37

Выставочные павильоны ИННОПРОМА 4 июля будут работать до 12.30

После этого все посетители и участники должны будут пройти в конгресс-центр на деловую программу
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Выставка будет работать с 4 по 7 июля.

Выставка будет работать с 4 по 7 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы международной выставки ИННОПРОМ рассказали о том, как будет работать площадка в первый день - 4 июля.

- Выставочные павильоны будут работать с 09.00 до 12.30, - сообщают организаторы выставки. - После 12.00 организаторы приглашают всех участников и посетителей пройти на мероприятия деловой программы ИННОПРОМА в конгресс-центре выставочного комплекса.

Посещение выставки - бесплатное. Сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, как год назад, не надо.