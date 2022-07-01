Свердловские врачи провели уникальную операцию и спасли тагильчанину единственную почку

Мужчина обратился в больницу, когда у него ухудшилось самочувствие. Фото: пресс-служба СОКБ № 1

Свердловские врачи спасли 63-летнему жителю Нижнего Тагила единственную почку, при этом у него обнаружили гигантскую аневризму аорты. Хирурги применили уникальную методику параллельных графтов, которую называют еще методикой «дымохода». Мужчина обратился в больницу, когда у него ухудшилось самочувствие.

- В ходе обследований у него выявили патологическое расширение брюшного отдела аорты. Объяснив, что существует угроза ее разрыва и кровотечения, тагильские врачи направили его в СОКБ №1, где наблюдаются практически все жители региона с такой патологией, - рассказали в пресс-службе областной клинической больницы.

Операция прошла успешно, а, по словам врачей, ее сложность заключалась в том, что корректной установки оба стент-графта нужно расправить баллонными катетерами одновременно и с первой попытки, однако слаженная работа бригады помогла избежать неточностей и ошибок.

- Кстати, уже не первый год СОКБ №1 лидирует среди российских учреждений практического здравоохранения по эндопротезированию аневризм аорты. Здесь выполнили более 400 таких операций, в том числе три по методике параллельных графтов, - добавили врачи.