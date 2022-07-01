Свердловские власти прекращают публиковать статистику по коронавирусу

Данные по количеству заболевших будут публиковаться на всероссийском ресурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области прекращают ежесуточно информировать жителей региона о количестве зараженных коронавирусом. К такому решению пришел оперштаб в связи со стабильно низкими показателями заболеваемости, а также с учетом решения об отмене в стране коронавирусных ограничений.

- Информация о числе выявленных случаев COVID-19, количестве выписанных, иные данные по-прежнему будут доступны на сайте Стопкоронавирус.рф, - сообщили в департаменте информполитики.

Отметим, что по данным на 1 июля в Свердловской области за сутки выявлено 98 новых случаев коронавируса. Из них 21 случай был зарегистрирован в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 447 764. Умерли за время пандемии от инфекции 10 756 человек.