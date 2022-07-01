Из больниц и ковидных госпиталей за сутки выписано 94 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 98 новых случаев коронавируса. Из них 21 случай был зарегистрирован в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 447 764, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавируской инфекцией.

Из больниц и ковидных госпиталей за сутки выписано 94 человека. Общее число выписанных достигло 435 363 пациента.

Случаев смерти заболевших COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано. Общее число случаев – 10 756.

Также в опештрабе сообщили, что прекращают ежедневное информирование жителей области о динамике заболеваемости в связи со стабильно низкими показателями заболеваемости.