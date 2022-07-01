В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

Рейд направлен на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД три дня с 1 по 3 июля будут ловить пьяных водителей. Госавтоинспекторы проведут рейд «Стоп-контроль».

- Рейд направлен на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящихся в состоянии опьянения, лишенных права управления, либо не имеющих такого специального права, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В ГИБДД также напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения является серьезным нарушением правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

В Екатеринбурге за пять месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП, в которых пять человек погибли и 38 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.