Теперь спортсмены могут посмотреть, во сколько будут сильные волны, а когда, наоборот, наступит штиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге составили прогноз погоды для любителей водных видов спорта. Теперь вейкбордерам, серферам и яхтсменам будет проще выбрать место и время для занятий. Специальный прогноз погоды можно найти в разделе «Водный спорт» в приложении Яндекса.

- Там собрана вся важная для поклонников этих видов спорта информация: сила и направление ветра, температура воды, высота и направление волн, время приливов и отливов, - рассказывают создатели проекта. - Можно посмотреть, во сколько завтра будут сильные волны, а когда, наоборот, наступит штиль.

Так, согласно сервису Яндекс. Погода, в субботу, 2 июля, на озере Шарташ температура воды составит около 15 градусов, с утра будет дуть тихий северо-западный ветер со скоростью до 2 м/с. В воскресенье, 3 июля вода станет чуть теплее, а ветер будет дуть на запад. Для купания вода достаточно прохладная, но хорошо подойдет для занятий SUP-серфингом и вейкбордингом.

На Верх-Исетском пруду 2 июля вода будет также прохладная, 15 градусов, будет дуть тихий ветер до 1,5 м/с, в течение дня направление будет меняться с западного на северное, а затем на северо-западное. Такая погода сделает прогулки на SUP-досках менее предсказуемыми. В воскресенье, 3 июля, температура воды и ветер не изменятся, к вечеру возможны порывы ветра до 9 м/с.

Прогноз рассчитывается при помощи технологии Meteum. Вскоре сервис планирует начать делать прогнозы также для велосипедистов, рыбаков, туристов и других.