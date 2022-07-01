Стало известно, где на Урале селят беженцев с Донбасса

Размещение организовывается из расчета 913 рублей на человека в день и 415 рублей на питание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Свердловской области утвердил список городов, где в пунктах временного размещения могут размещать беженцов из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Беженцы могут получить убежище в Екатеринбурге, Ирбите, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Кировграде, Верхней Пышме, Карпинске, Красноуфимске, Первоуральске и других населенных пунктах. Пункты временного размещения есть в 69 из 94 муниципалитетах региона.

При этом в документе говорится, что размещение организовывается из расчета 913 рублей на человека в день. На питание выделяют по 415 рублей в сутки.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область около 50 организаций готовы принять на работу беженцев, которые прибыли из ДНР и ЛНР. Для них есть 823 рабочих места. При этом предприятия готовы предоставлять жилье или оплачивать общежитие беженцам.

На Урал самостоятельно прибыли 607 человек, более 130 из них – до 18 лет. На территориях пунктов временного размещения проживают 125 человек.