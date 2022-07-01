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Происшествия1 июля 2022 9:25

В Екатеринбурге на перекрестке Малышева и Белинского пенсионер на Lada влетел в мотоцикл

ДТП обошлось без пострадавших
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
ДТП обошлось без пострадавших

ДТП обошлось без пострадавших

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» около 14 часов 1 июля произошло ДТП. На перекрестке улиц Малышева и Белинского водитель отечественной легковушки Lada врезался в мотоцикл.

За рулем автомобиля был пенсионер. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец.

За рулем автомобиля был пенсионер

За рулем автомобиля был пенсионер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мотоциклист останавливался на мигающий зеленый сигнал светофора, а водитель Lada в этот момент врезался в него у стоп-линии, - сообщил очевидец событий.

За рулем мотоцикла был мужчина. В результате аварии никто не пострадал. У автомобиля Lada оказалась пробита фара.

Мотоциклист останавливался на мигающий зеленый сигнал светофора, а водитель Lada в этот момент врезался в него у стоп-линии

Мотоциклист останавливался на мигающий зеленый сигнал светофора, а водитель Lada в этот момент врезался в него у стоп-линии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя несколько минут после аварии водители разъехались.