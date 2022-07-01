В Екатеринбурге на перекрестке Малышева и Белинского пенсионер на Lada влетел в мотоцикл

ДТП обошлось без пострадавших
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» около 14 часов 1 июля произошло ДТП. На перекрестке улиц Малышева и Белинского водитель отечественной легковушки Lada врезался в мотоцикл.
За рулем автомобиля был пенсионер. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец.
За рулем автомобиля был пенсионер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мотоциклист останавливался на мигающий зеленый сигнал светофора, а водитель Lada в этот момент врезался в него у стоп-линии, - сообщил очевидец событий.
За рулем мотоцикла был мужчина. В результате аварии никто не пострадал. У автомобиля Lada оказалась пробита фара.
Мотоциклист останавливался на мигающий зеленый сигнал светофора, а водитель Lada в этот момент врезался в него у стоп-линии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спустя несколько минут после аварии водители разъехались.