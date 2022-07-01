В Екатеринбурге стартовал 13-й фестиваль «Стенограффия»

В рамках фестиваля будут созданы 20 новых стрит-арт объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 июля 2022 года стартовал масштабный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В этом году он проходит в 13-й раз. Впервые фестиваль прошел в Уральской столице в 2010 году.

В рамках фестиваля будут созданы 20 новых стрит-арт объектов.

- Сегодня мы официально запускаем работу на первых площадках. В этом году в фестивале примут участие художники из разных городов России, а также художники из Сербии и Казахстана. Некоторые из них приедут в Уральскую столицу немного позже, чтобы начать свои работы, - рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

Фестиваль «Стенограффия» или STENOGRAFFIA объединяет художников, скульпторов, творцов, чтобы преобразить городские постройки и местные достопримечательности.

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