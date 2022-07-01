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Общество1 июля 2022 8:54

В «Кольцово» выросли цены на парковку

Теперь водителям за стоянку придется платить 800 рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Для автомобилистов на привокзальной площади есть краткосрочная парковка

Для автомобилистов на привокзальной площади есть краткосрочная парковка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Кольцово» в пятницу, 1 июля, выросли цены на парковку. Речь идет о зоне высадки/посадки, которая примыкает к зданию аэропорта. Здесь по-прежнему можно бесплатно стоять 15 минут, однако, если водитель задерживается дольше, ему нужно будет теперь заплатить 800 рублей вместо 500, как было ранее.

- Данное время предназначено исключительно для остановки с целью высадки и посадки пассажиров, парковка здесь не допускается. Размер пени за нахождение автомобиля в зоне высадки и посадки более четверти часа теперь составляет 800 рублей, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта.

Изменение связано с увеличением числа нарушений правил пребывания автомобилистами в данной зоне. Тарифы повысили впервые за четыре года.

Также в авиагавани отметили, что для автомобилистов на привокзальной площади есть краткосрочная парковка, предназначенная для тех, кто привез пассажиров и планирует в скором времени уехать. Час стоянки здесь стоит 300 рублей. Кроме того, есть длительная парковка, которая располагается через дорогу от привокзальной площади, а также бесплатная парковка, которая находится недалеко от аэропорта.