В «Кольцово» выросли цены на парковку

Для автомобилистов на привокзальной площади есть краткосрочная парковка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Кольцово» в пятницу, 1 июля, выросли цены на парковку. Речь идет о зоне высадки/посадки, которая примыкает к зданию аэропорта. Здесь по-прежнему можно бесплатно стоять 15 минут, однако, если водитель задерживается дольше, ему нужно будет теперь заплатить 800 рублей вместо 500, как было ранее.

- Данное время предназначено исключительно для остановки с целью высадки и посадки пассажиров, парковка здесь не допускается. Размер пени за нахождение автомобиля в зоне высадки и посадки более четверти часа теперь составляет 800 рублей, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта.

Изменение связано с увеличением числа нарушений правил пребывания автомобилистами в данной зоне. Тарифы повысили впервые за четыре года.

Также в авиагавани отметили, что для автомобилистов на привокзальной площади есть краткосрочная парковка, предназначенная для тех, кто привез пассажиров и планирует в скором времени уехать. Час стоянки здесь стоит 300 рублей. Кроме того, есть длительная парковка, которая располагается через дорогу от привокзальной площади, а также бесплатная парковка, которая находится недалеко от аэропорта.