ЕВРАЗ направил 2,5 млн рублей на обновление лаборатории стропального дела в колледже Нижнего Тагила

В лаборатории стропольного дела установлено 13 компьютеров

Для лаборатории закуплено 13 современных компьютеров в полной комплектации и аппаратно-программные комплексы «Виртуальный тренажер», предназначенные для разработки и программирования современных приложений.

Также приобретен 3D-комплекс «Виртуальный тренажер стропальщика», который предполагает использование шлема виртуальной реальности и выполнение стропальных работ в виртуальном цехе при помощи джойстиков. Тренажер позволяет отрабатывать приемы и методы строповки грузов, а также сигналы стропальщика.

Новое оборудование позволит проводить практические занятия для студентов, обучающихся по профессиям «слесарное и стропальное дело», «машинист крана металлургического производства», «ремонтно-профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического производства».

Шлем и джойстики дают полное погружение в работу стропальщика

«Использование для обучения VR-тренажеров позволяет формировать у студентов нужные навыки управления агрегатами в дистанционном режиме. Сейчас на ЕВРАЗ НТМК происходит трансформация рабочих мест, к примеру, мы переходим на радиоуправление кранами. И когда выпускники горно-металлургического колледжа придут на комбинат, они будут трудиться на современных рабочих местах», - отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

За последние годы при благотворительной поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже оснащены новым оборудованием сварочная мастерская, лаборатории мехатроники, робототехники, инженерной графики CAD, металлообработки, реализованы проекты «Виртуальный университет» «Архитектурная академия», гражданско-патриотический проект «Отечества достойные!», приобретено оборудование для читального зала, установлены металлообрабатывающие станки, проведены работы по благоустройству колледжа и его территории. В течение 2020–2021 годов были оборудованы лаборатории «Машинное обучение и большие данные», «Эксплуатация и диагностика АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) и преобразовательной техники», мастерская «Участок станков с ЧПУ», а также оснащен кабинет «Инженерный дизайн CAD».

Общая сумма инвестиций за последние годы составила порядка 40 млн рублей.