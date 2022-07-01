Фонд святой Екатерины и Игорь Алтушкин стали победителями премии «Твердые знаки»

Директор благотворительного фонда Александр Андреев поблагодарил организаторов Фото: Фонд святой Екатерины

В администрации Екатеринбурга прошла церемония награждения премии «Твердые знаки - 2022». Победителями стали Фонд святой Екатерины и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Они стали первыми по итогам анализа читательского интереса и цитируемости в федеральных и мировых СМИ.

Игорю Алтушкину присудили победу в номинации «Свои о своих. Ньюсмейкер вне политики», а Фонд святой Екатерины стал лучшим в номинации «Инициативы».

- Учредители Фонда святой Екатерины поддерживают очень много идей и проектов, направленных на развитие города. Спасибо за вашу высокую оценку этой работы, - рассказал директор благотворительного фонда Александр Андреев.

Фото: Фонд святой Екатерины

Награды вручали редактор «Коммерсантъ. Урал» Марина Архипова и глава города. Алексей Орлов отметил, что екатеринбургская благотворительность, имея в виду работу Фонда, является ни каким-то модным веянием, а реальным душевным порывом.