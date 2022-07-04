Кофейная выгода на АЗС сети «Газпромнефть»

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть».

С 1 июля по 31 августа на АЗС сети действует акция «Кофе заправляет»: при заправке от 30 литров и покупке кофе на кассе АЗС скидка на топливо составит 2 рубля с каждого литра. А если оплатить напиток онлайн в мобильном приложении сети, то выгода увеличится до 3 рублей с литра топлива. Остается только выбрать подходящий объем.

Также клиенты сети АЗС «Газпромнефть» с 1 июля смогут покупать кофе объемом 200 мл в свою кружку и оплачивать напиток на кассе со скидкой 15 рублей. При желании термокружку можно приобрести непосредственно на АЗС.

Сеть АЗС «Газпромнефть» первой в топливном ритейле реализовала возможность приобретения кофе онлайн в мобильном приложении. Этот сервис экономит не только средства, но и время – оплатить кофе можно даже сидя в автомобиле банковской картой или бонусами программы лояльности «Нам по пути». После чего – нажатием одной кнопки на кофемашине приготовить свой напиток и при желании отрегулировать настройки крепости и высоты молочной пенки по своему вкусу через сервис «Личный бариста» в мобильном приложении. Оплачивать напиток онлайн можно как вместе с топливом, так и отдельно.

Кофе – второй по популярности товар на АЗС сети «Газпромнефть» после топлива. Рекорд продаж зафиксирован в 2022 году на АЗС, расположенной на 665 км на М-11 «Нева», и составил 1215 чашек в сутки, при среднесуточной продаже 97 чашек.

*Перечень АЗС, участвующих в акции по приобретению кофе в свою кружку, можно уточнить по ссылке.

**Скидки по акции «Кофе заправляет» и акции по приобретению кофе в свою кружку суммируются при оплате заказа на кассе.