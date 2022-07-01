Уральские врачи прооперировали женщину, сбежавшую из-под обстрелов в Мариуполе

Украинские врачи хотели удалить женщине матку, а уральские медики сохранили орган Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи гинекологического отделения ГКБ № 14 в Екатеринбурге провели сложную операцию 37-летней Юлии Бакай, которая с семьей бежала из-под обстрелов в Мариуполе. Свердловским медикам удалось сохранить ей матку, сообщает департамент информационной политики региона.

Юлия родилась на юго-востоке Украины. Она работала станочницей на машиностроительном заводе «Магма» на родине и воспитывала двоих детей. В начале января женщина впервые почувствовала сильные боли в животе и обильное маточное кровотечение.

- Я сразу обратилась в больницу Мариуполя, врач взял необходимые анализы, осмотрел, сделал УЗИ и сообщил, что у меня миома матки. Затем рекомендовал удаление органа. Для меня это было очень неожиданно и страшно, – вспоминает Юлия.

Ей назначили операцию на конец февраля. Однако вмешательство не случилось. Город начали обстреливать. Семья Юлии собрала все вещи и уехала в Россию. Уже в Екатеринбурге болезнь дала о себе знать. Тогда беженка обратилась в больницу. При этом свердловские врачи решили, что матку удалять не нужно.

- С нашей стороны мы твердо решили, что необходимо сделать все возможное для сохранения детородного органа, тем более, когда пациентке всего 37 лет, – рассказал врач акушер-гинеколог Мехроджиддин Зайдуллоев.

Операцию провели в неотложном порядке. Медики отметил, что случай Юлии был сложным. Однако им удалось удалить субмукозный узел, не повредив стенки органа. Сейчас женщина идет на поправку. Он собирается остаться жить и работать в Екатеринбурге. Благодаря уральским врачам в семье Юлии смогут родиться еще дети.