Жители Ямала просят губернатора решить вопрос с «пьяными» вахтовыми поездами

В поездах пассажирам неудобно ездить рядом с вахтовиками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову за проблему «пьяных» вахтовых поездов, которые курсируют по региону. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Проблема в том, что работники, которые трудятся на Севере, возвращаются на поездах домой в сильном подпитии, часто они занимают по несколько вагонов. Детям, которые едут на каникулы домой, приходится ехать с ними по соседству.

Вахтовики регулярно становятся инициаторами неприятных инцидентов. Так, один из пассажиров не так давно поджог вагон с людьми. Проводники практически не обращают внимания на поведение пассажиров, так как практически бессильны перед ними.

Поэтому ямальцы обратились с просьбой помочь решить эту проблему главу региона, а также подключить транспортную полицию.