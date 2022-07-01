Леша Свик сыграл свадьбу в Москве

Свадьба состоялась 30 июня. Фото: соцсети рэпера Homie

Рэпер из Екатеринбурга Леша Свик женился. Его супругой стала блогерша Ксения Ткачева. Свадьба состоялась 30 июня в Москве. Видео с торжества появились в соцсетях пары и их друзей.

- Поженили пацана, - написал себя на странице рэпер Homie.

Ксения выложила у себя в соцсетях видео, как идет в свадебном платье под руку со Свиком. Наряд у блогершы был белым с длинным шлейфом и сексуальным разрезом.

- Я сегодня невеста. Можете представить? Я нет, - написала на своей страничке девушка.

Ксения была в белом платье с разрезом. Фото: соцсети Ксения Ткачева

Свик поделился в соцсетях кадрами, снятыми в ЗАГСе и в машине по пути на вечеринку.

Ранее, в марте 2022 года, Леша Свик показал подписчикам свою маму. Музыкант приехал в родной Екатеринбург. Также он показал подписчикам вид из окна в Екатеринбурге.

А до этого друзья и знакомые рэпера, а также коллеги по сцене исполнители Homie и Dramma рассказывали «КП-Екатеринбург», как певец начинал свою карьеру, как жил в Екатеринбурге, всегда ли мечтал о сцене, и как были созданы его главные треки.