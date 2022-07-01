В Академическом запущена выездная диспансеризация

Врачи принимают горожан в ТРЦ "Академический" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге депутаты медицинской фракции Гордумы запустили диспансеризация в ТРЦ «Академический» в одноименном районе. Жителей обследуют врачи Центральной горбольницы №6. В первый день работы к специалистам обратились порядка 50 человек.

Пройти медицинский осмотр могут все желающие, независимо от прописки, для обращения к врачам нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Народные избранники намерены сделать работу этого пункта регулярной – пациентов тут будут принимать раз в неделю. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Здесь можно измерить артериальное давление, пульс, сдать анализ крови и даже пройти осмотр у стоматолога, а также проверить внутриглазное давление, уровень кислорода в крови.

Для тех, кто перенес коронавирус, врачи предлагают расширенный вариант обследования, куда входит измерение функции внешнего дыхания.