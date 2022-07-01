На Иннопром-2022 приедет 200 компаний из Казахстана

Выставка будет работать в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник в Екатеринбурге начинается международная промышленная выставка Иннопром. Сегодня, 1 июля, в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области рассказали об иностранных делегациях, которые приедут на выставку. Всего ожидается участие порядка 30 стран. Например, будут делегации из Турции, Монголии и стран юго-восточной Азии.

- Представительство СНГ будет максимально полным, - говорит Людмила Берг, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. - Страной-партнером выставки является Казахстан. За ними закреплен третий павильон. Будет представлено более 200 казахстанских компаний.

В состав казахстанской делегации войдет около 600 человек. Сам экспозиция страны-партнера займет 1,5 тысячи квадратных метров.

- Делегацию возглавит премьер-министр республики Казахстан, - добавила Людмила Берг.