Самолеты на курорт будут летать один раз в девять или десять дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга снова начнут летать самолеты в Египет. Чартерные рейсы в Хургаду запускают с 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

- К выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly, - рассказали в авиагавани. - Продажа турпакетов уже открыта, все предложения доступны на сайте TEZ TOUR.

Самолеты на курорт будут летать один раз в девять или десять дней. Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A330, рассчитанных на 378 пассажиров.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года. В «Кольцово» отметили, что в январе и феврале текущего года Хургада и Шарм Эль Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями - на рейсах было обслужено более 47 тысяч пассажиров.