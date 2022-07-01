Жителей Екатеринбурга ждет теплая погода без дождей в выходные

В выходные будет наблюдаться переменная облачность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и без дождей. Воздух прогреется до +23 градусов. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.

В пятницу днем столбик термометра покажет +20…+22 градуса. Будет наблюдаться переменная облачность. Существенных осадков не будет.

В ночь на 2 июня температура опустится до +9…+11 градусов. Днем потеплеет до +21…+23 градусов.

В воскресенье ночью ожидается похолодание до +10…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. В выходные будет наблюдаться переменная облачность. Существенных осадков не наблюдается. Ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали «КП-Екатеринбург», когда в город вернется жара. Начало июля будет очень теплым, но потепление придет не сразу. Интенсивное потепление начнется с 5-6 июля. В эти дни будет от +23 до +28 градусов. А с 8-9 июля можно рассчитывать на +30. Жара продержится как минимум неделю.