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Общество1 июля 2022 5:45

В Екатеринбурге завершили поиски 14-летнего мальчика

Подросток пропал 29 июня
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Розыском пропавшего занимались сотрудники УМВД по Екатеринбургу ОП № 12

Розыском пропавшего занимались сотрудники УМВД по Екатеринбургу ОП № 12

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 14-летнего мальчика. Подросток пропал 29 июня в Чкаловском районе. Его поисками занимались волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

- Мальчик вернулся вчера домой. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

Напомним, в Екатеринбурге ищут пропавшую Бондаренко Викторию. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 28-летней девушки ничего неизвестно с 25 июня. В день пропажи она была одета в бежевые босоножки и синий сарафан в белую полоску.