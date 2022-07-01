В Екатеринбурге посещаемость ТЦ в июне упала на 19%

Клиенты снижают расходы и сокращают из-за этого посещение ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге посещаемость торговых центров в июне упала на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

- На фоне роста цен, снижения реальных располагаемых доходов и существенных трат, сделанных в конце февраля-начале марта, потенциальные клиенты продолжают находиться в парадигме сберегательной модели поведения, - сообщил он «Коммерсант».

Васильев отметил, что клиенты снижают расходы и сокращают из-за этого посещение ТЦ. При этом в сравнении с допандемийным 2019 годом трафик в торговых центрах снизился на 28%.

По итогам мая посещаемость была ниже на 22% в сравнении с показателем аналогичного периода 2021 года и на 32% ниже 2019 года.

Васильев заявил, что трафик в торговых центрах не восстановится до осени. Однако локально возможен небольшой рост.

Ранее, в апреле 2022 года, в Екатеринбурге посещаемость торговых центров упала на 12% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. По итогам марта показатель снизился на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.