В Екатеринбурге завершили поиски пропавшего при странных обстоятельствах 36-летнего мужчины

Мужчину разыскивали с 25 июня Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге завершили поиски 36-летнего Никиты Овсянникова. Он перестал выходить на связь еще 21 июня. Затем, спустя четыре дня его доставили на скорой в больницу, но он ушел, отказавшись от госпитализации. Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - рассказали волонтеры.

Напомним, в Екатеринбурге ищут пропавшую Бондаренко Викторию. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 28-летней девушки ничего неизвестно с 25 июня. В день пропажи она была одета в бежевые босоножки и синий сарафан в белую полоску.