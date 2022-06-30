В Екатеринбурге иномарка на скорости влетела в стоящий автомобиль с ребенком внутри

В пострадавшей легковушке находился шестилетний малыш. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 30 июня в 14:00 произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, на улице Евгения Савкова иномарка Toyota Isis на скорости влетела в стоящий на обочине автомобиль Nissan X-Trail, который в результате удара улетел в кювет.

В пострадавшей легковушке находился шестилетний малыш, к счастью, он не получил тяжелых травм, его госпитализировали с ушибом головы.

- Инспекторами ГИБДД установлено, что за рулем «Toyota Isis» находилась 58-летняя женщина со стажем вождения 11 лет. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии и не может дать объяснения сотрудникам полиции, - рассказали в ГИБДД.

Отец пострадавшего малыша пояснил, что припарковал машину и вместе с женой отошел от нее ненадолго. Позже в их автомобиль влетела иномарка. Мужчина сразу после удара подбежал к своей машине и вытащил ребенка.