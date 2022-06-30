В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил 13-летнюю девочку на самокате

За рулем автобуса находился 54-летний водитель. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Московском тракте 30 июня произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, около 15:00 пассажирский автобус Mercedes-Benz сбил 13-летнюю девочку на самокате. В результате столкновения она доставлена с травмами головы в больницу.

- Мать девочки рассказала полицейским, что около остановки «Контрольная» дочь решила пересечь проезжую часть на самокате, поскольку впереди не было автомашин. При движении она посмотрела налево и увидела приближающийся автобус, который наехал на нее, - рассказали в ГИБДД.

За рулем автобуса находился 54-летний водитель. Мужчина пояснил сотрудникам, что девочка неожиданно выехала на дорогу, он резко затормозил, но столкновения не удалось избежать.