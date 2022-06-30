В Екатеринбурге ищут пропавшую 28-летнюю девушку

В день пропажи она была одета в бежевые босоножки. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут пропавшую Бондаренко Викторию Дмитриевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 28-летней девушки ничего неизвестно с 25 июня 2022 года.

В день пропажи она была одета в бежевые босоножки и синий сарафан в белую полоску.

Особые приметы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: светло-русый

Цвет глаз: зеленый

Всем, кому-либо известно о местонахождении Бондаренко Виктории Дмитриевны, обращаться по телефону, указанному в ориентировке, или инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда прорыв разыскивают 14-летнего Владимира Захарова. Подросток вышел из дома 29 июня и пропал, последний раз его видели в Чкаловском районе уральской столицы.