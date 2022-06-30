В Сысерти из горящей многоэтажки эвакуировали 23 человека

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Сысерти из горящей многоэтажки на улице Чапаева эвакуировали 23 человека, в том числе пятерых детей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 29 июня в 22:29.

- На площади трех квадратных метров повреждено домашнее имущество на балконе квартиры, расположенной на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и девять спасателей, которые потушили огонь в 22:39, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 22:51. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Пролетарская и Первомайская потушили вспыхнувшее зданием. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. К счастью, пострадавших не оказалось.