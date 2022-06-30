В Березовском почтили память 21-летнего солдата, который погиб во время спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Березовском почтили память 21-летнего солдата Владимира Замфира, который погиб во время спецоперации на Украине. Известно, что он родился и вырос в Свердловской области, здесь же и закончил школу, а позже поступил в техникум, получив профессию сварщика.

- В 2019 году Владимир был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. После срочной службы он продолжил служить по контракту. В мае у села Павловка Донецкой народной республики в ходе боестолкновения с националистами отважный воин пал смертью храбрых, уничтожив до 10 боевиков, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Чтобы попрощаться с солдатом, на митинг пришли местные жители, бойцы Росгвардии, ветераны боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, а также педагоги и студенты техникума «Профи», где учился уралец. Посмертно Владимира Замфира наградили Орденом мужества.