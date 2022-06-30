В Екатеринбурге пропал 14-летний подросток

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда прорыв разыскивают 14-летнего Владимира Захарова. Подросток вышел из дома 29 июня и пропал, последний раз его видели в Чкаловском районе уральской столицы.

- Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, - сообщают в отряде.

Известно, что на момент своего исчезновения он был одет в джинсовку светло-синего цвета, черные джинсы, тканевые кроссовки серого - болотного цвета, желтую кепку и белую футболку.

Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбургу ОП № 12. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-12. Также можно сообщить любую информацию руководителю отряда по номеру 89120379790.