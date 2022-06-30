В Красноуральске суд рассмотрит дело мужчины, который незаконно ловил рыбу

Мужчина полностью признал вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске суд рассмотрит дело мужчины, который зимой 2022 года незаконно ловил рыбу на реке Кушайка с помощью остроги – колющейся палки, запрещенной во время рыбалки. Об этом рассказали в Прокуратуре Свердловской области.

- Всего незаконным способом обвиняемый выловил 11 особей, относящихся к семейству окуня пресноводного, и 38 особей, относящихся к семейству плотвы, - рассказали в ведомстве.

Мужчина полностью признал вину. Дело передано в суд.

Ранее мы писали, что в Свердловской области вынесли приговор жителю Пермского края, который незаконно охотился на кабанов на Урале. Мужчина убил двух животных из охотничьего ружья МР-94. При этом он сделал без разрешения на охоту и отстрел кабанов.